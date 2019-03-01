Эстонский лыжник признался в применении допинга с 2016 года

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Эстонский лыжник Карел Таммъярв, задержанный в результате антидопингового рейда, проведенного австрийской полицией в Зеефельде, рассказал о том, с каких пор пользуется запрещенными средствами, передает rus.delfi.ee.

Спортсмен заявил, что применяет допинг с 2016 года.

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«Начнем с начала. У меня был разговор с тренером Мати Алавером, который сказал мне, что есть контакт — если хочешь начать бегать на лыжах быстрее, то в Германии есть врач. Я принял решение, что да, хочу получить помощь от кровяного допинга. Летом 2016 года мы взяли кровь, на чемпионате мира в Лахти это не принесло особого успеха, потому что я был болен. Мы использовали это на многих соревнованиях, следов от этого не оставалось», — отметил эстонец.

Он также он поделился подробностями задержания.

«Так же и здесь, но немецкая таможня в сотрудничестве с австрийской полицией организовала большую операцию. За нами следили и организовали рейд. Ко мне приходил сотрудник немецкого врача, который вколол мне мою кровь при подготовке к классическому забегу на 15 км. После этого я 36 часов был под стражей, дал показания, рассказал им значительно детальнее и подробнее, как все происходило. У меня была какая-то надежда, что поскольку в молодежных классах я соревновался с теми спортсменами, которые едут за победами, я думал, что тоже попаду на этот уровень», — заключил Таммъярв.

Рейд прошел 27 февраля. Были австриец Макс задержаны Хауке, его соотечественник Доминик Балдауф, представитель Казахстана Алексей Полторанин, а также эстонские лыжники Андреас Веерпалу и Таммъярв. Все спортсмены признались в применении допинга.

Ранее снявший видео задержания австрийского лыжника полицейский был отстранен от должности.