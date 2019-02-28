Медведеву обвинили в отсутствии Туктамышевой в основе сборной

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Не все почитатели фигурного катания остались довольны тем, что серебряный призер Олимпиады 2018 года Евгения Медведева вошла в основной состав сборной России на чемпионат мира, передает «Советский спорт».

Недоброжелатели начали писать негативные высказывания в инстаграме фигуристки. В связи с этим спортсменка закрыла комментарии под последней фотографией, однако пользователи социальной сети начали критиковать отобравшуюся участницу под другими публикациями.

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«Как же тебе повезло. На ЧМ против тебя будет болеть большая половина населения страны», — заявил один из подписчиков.

Некоторые были уверены, что Медведева стала причиной того, что чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева числится в заявке на мировое первенство в запасе.

«Женя, неужели тебе ни капельки не стыдно перед Лизой? Если ты говорила, что она достойнее тебя, отдай то, что ей принадлежит по праву и то, что ты у нее украла», — поделились мнением зрители фигурного катания.

Чемпионат мира будет проходить в японской Сайтаме с 18 по 24 марта.

Ранее Тарасова предложила отправить Туктамышеву в Японию.