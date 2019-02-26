Врач сборной России прояснил ситуацию с Васильевой

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Главный врач сборной России по биатлону Алексей Лагуточкин прояснил ситуацию с биатлонисткой Маргаритой Васильевой, которая трижды за год пропустила допинг-тест, передает «Советский спорт».

Васильева может быть дисквалифицирована на срок от года до двух, потому что пропуск допинг-тестов приравнивается к нарушению антидопинговых правил.

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Врач отметил, что из-за того, что спортсменка первый год находится под вниманием Всемирного антидопингового агентства (WADA), поэтому не слишком хорошо разобралась в системе «Адамс», которую каждый атлет должен заполнять самостоятельно. Поэтому биатлонистка не смогла правило указать свое передвижение, которое бы объяснило, почему ее не было по адресу прописки, когда туда приходили офицеры WADA.

«В настоящий момент мы ждем решения комиссии WADA — будет ли рассматриваемый инцидент засчитан спортсменке как пропуск или нет. В зависимости от этого решения можно будет говорить о возможных дисциплинарных мерах в отношении Васильевой. Срок вынесения «решения о флажке» — 7 дней начиная с 25 февраля. Какие-либо выводы или комментарии до этого срока — совершенно излишни и не имеют под собой никакой фактической почвы», — приводит слова Лагуточкина пресс-служба Союза биатлонистов России (СБР).

Ранее сообщалось, что IBU уведомили о пропуске Васильевой трех допинг-тестов.