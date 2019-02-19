Тайсон в молодости хотел заплатить за драку с гориллой

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Знаменитый боксер Майк Тайсон поделился забавным воспоминанием молодости, передает «Советский спорт».

Боец в 1986 году был в зоопарке Нью-Йорка и увидел вольер с гориллами. Один из самцов вел себя агрессивно по отношению к остальным, тогда Тайсон предложил охраннику зоопарка $10 тысяч за то, чтобы тот впустил его в клетку с гориллами. «Железный Майк» хотел подраться с альфа-самцом.

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«У остальных горилл были глаза невинных детей. Я хотел вбежать в клетку и угомонить этого злого здоровяка. Но охранник не согласился меня пустить», — посмеялся Тайсон.

В 1987 году, в возрасте 21 года, боксер стал абсолютным чемпионом мира в тяжелой весовой категории и оставался им до 1990 года.

Ранее ирландский боец смешанного стиля (MMA) Конор Макгрегор оценил марихуану Майка Тайсона.