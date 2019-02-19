Тренер Мозер: Медведеву много лет носили на руках

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Тренер Нина Мозер рассказала о знакомстве с российской фигуристкой Евгенией Медведевой.

«Сочи. Чемпионат России. Интересное платье. Милая девочка. Хорошо крутится в воздухе. Сочетание ее внешних данных и конька мне импонировало. Проходит год, мы на международных соревнованиях в Братиславе. Звонит руководитель команды и просит зайти за суточными. Вхожу в номер и слышу голос взрослой женщины, которая серьезно и рассудительно говорит. Поворачиваю голову и вижу Медведеву. В тот момент она меня впервые просто поразила. В таком маленьком тельце такая взрослая интонация. Меня поразили ее глаза», — цитирует Мозер РИА «Новости».

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Также специалист поделилась мнением о проблемах фигуристки в нынешнем сезоне.

«Когда я вижу ее текущие проблемы, то понимаю, что это естественное взросление, которое ей надо пережить.

Хватит сил этой девчонке — выстоит. Через такие барьеры переступали абсолютно все — и Маша Бутырская, и Ира Слуцкая. Конечно, Женю много лет носили на руках, она была звездой, выигрывала все подряд играючи, и все трубили об этом. Затем физиологические процессы совпали с уходом от тренера, и теперь она бежит как наперегонки. А вообще — оставьте ее в покое, она фанатка, которая придет туда, куда захочет», — добавила Мозер.

Ранее тренер сравнила российское фигурное катание с новогодним огоньком.