Футбольный клуб оштрафовали за шпионаж за соперником по матчу

<img src="//img.gazeta.ru/files3/777/9758777/1-pic905-895x505-61379.jpg">

Английская футбольная лига наказала «Лидс Юнайтед» за шпионаж за командой «Дерби Каунти», сообщает «Советский спорт».

По информации на на официальном сайте организации, главный тренер обвиняемого клуба Марсело Бьелса отправил своего помощника шпионить за подготовкой команды Фрэнка Лэмпарда перед матчем 27-го тура Чемпионшипа с «Дерби» (2:0).

Реклама

«Каунти» обратили внимание на незнакомца и вызвали правоохранительные органы. Полиция установила, что человек является сотрудником «Лидса». Позже Бьелса взял ответственность за случившееся на себя.

В итоге клуб получил предупреждение от лиги, а также штраф в размере £200 тыс.

Ранее «Монако» и «Ницца» будут наказаны руководством чемпионата Франции за подписание игроков моложе 15 лет.