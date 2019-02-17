Минаков потерпел первое поражение в карьере в бою с Конго
Состоялся поединок российского бойца смешанного стиля (ММА) Виталия Минакова и француза Чейка Конго в рамках турнира Bellator 216, сообщает «Советский спорт».
Бой проходил в американском Анкасвилле, штат Коннектикут.
По результатам трех раундов единогласным решением одержал победу Конго (30-27, 29-28, 29-28). Благодаря этой удачной для француза встрече он стал претендентом на титульный бой в тяжелом весе.
Поражение россиянина стало для него первым в карьере. До этого на счету Минакова был 21 выигранный поединок, 12 из которых нокаутом. В активе у Конго 30 побед (14 нокаутом) при десяти проигрышах.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Ранее американский тяжеловес Мэтт Митрион рассказал о своих эмоциях после поединка с россиянином Сергеем Харитоновым.
����@Kongo4Real is your winner in the heavyweight feature fight at #Bellator216 tonight.— Bellator MMA (@BellatorMMA) 17 февраля 2019 г.
Here's how to tune into the remainder of tonight's bouts:
�� @DAZN_USA ����
�� @SkySports ����#BellatorWGP pic.twitter.com/Ta6MhClbzk