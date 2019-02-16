Стали известны возможные дата и место поединка Поветкина и Усика
Промоутер Эдди Хирн считает возможным проведения поединка российского боксера Александра Поветкина и абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александра Усика, передает «Советский спорт».
По информации ESPN, бой планируют провести в США 18 мая в Чикаго.
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Для украинского спортсмена эта встреча станет дебютной в супертяжелом весе.
Напомним, что Усик в последнем поединке нокаутировал британца Тони Белью, в то время как россиянин в крайнем бою проиграл нокаутом британскому чемпиону Энтони Джошуа.
Ранее бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер заявил, что в 2019 году собирается провести четыре-пять показательных боя.