Стали известны возможные дата и место поединка Поветкина и Усика

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Промоутер Эдди Хирн считает возможным проведения поединка российского боксера Александра Поветкина и абсолютного чемпиона мира в первом тяжелом весе Александра Усика, передает «Советский спорт».

По информации ESPN, бой планируют провести в США 18 мая в Чикаго.

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Для украинского спортсмена эта встреча станет дебютной в супертяжелом весе.

Напомним, что Усик в последнем поединке нокаутировал британца Тони Белью, в то время как россиянин в крайнем бою проиграл нокаутом британскому чемпиону Энтони Джошуа.

Ранее бывший чемпион мира по боксу в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер заявил, что в 2019 году собирается провести четыре-пять показательных боя.