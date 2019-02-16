Харитонов рассказал о своем состоянии после удара в пах от Митриона

Российский боец смешанного стиля (ММА) Сергей Харитонов прокомментировал травму, полученную во время поединка с американцем Мэттом Митрионом в рамках турнира Bellator 215, передает Sport24.

Спортсмен кратко ответил на вопрос о своем самочувствии.

«Жить буду», — заявил Харитонов.

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Встречу признали несостоявшейся по причине инцидента, случившегося на 12-й минуте боя. Митрион попытался пробить внутренний лоукик, но попал сопернику в пах. Харитонов отказался продолжать поединок и был доставлен в больницу .

Ранее глава Bellator Скотт Кокер извинился за сорванный бой.