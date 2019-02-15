Путин и Лукашенко сыграли в хоккей за одну команду
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко сыграли в хоккей на льду спорткомплекса «Шайба» в Сочи, сообщает ТАСС.
Главы государств сыграли за команду «тигров». Их соперником стала команда «медведей».
Отмечается, что в игре также принял участие сын белорусского лидера Николай.
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Матч имел тренировочный характер, поэтому он прошел без зрителей на трибунах.
Ранее сообщалось, что Путин и Лукашенко прокатились на двух склонах в Сочи.