Путин может сыграть в хоккей с Лукашенко

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Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что российский лидер и глава Белоруссии Александр Лукашенко после переговоров в сочинском центре «Сириус», возможно, вместе сыграют в хоккей.

«Общение [лидеров] так или иначе продолжится в разных форматах сегодня, мы даже не исключаем, что они могут принять решение вместе и в хоккей поиграть уже во второй половине дня», — сказал Песков.

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До этого Лукашенко с Путиным посетят образовательный центр «Сириус», где выслушают доклады министров культуры, образования и спорта двух стран, а также ознакомятся с новыми проектами.

«Достаточно новый, интересный формат, который именно подчеркивает, насколько обе страны придают значение углублению партнерских взаимовыгодных отношений», — цитирует Пескова ТАСС.

Ранее Песков рассказал, что глава российского государства фактически не травмировал палец во время тренировки по дзюдо.

Напомним, что 14 февраля Путин провел тренировку на татами во время посещения сочинского спортивного центра «Юг-Спорт» в Сочи. По ходу спарринга российский лидер повредил палец.

Проблему удалось решить с помощью обычного пластыря. После этого Путин продолжил тренироваться с дзюдоистами, а по итогам тренировки сфотографировался с каждым из спортсменов и немного пообщался со всей командой.