ФИФА выразила соболезнования семье и друзьям погибшего Салы

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Международная федерация футбола (ФИФА) выразила соболезнования семье и друзьям погибшего футболиста Эмилиано Салы, передает «РИА Новости».

Ночью 8 февраля полиция подтвердила, что на месте крушения самолета было обнаружено тело спортсмена.

«ФИФА и все футбольное сообщество глубоко опечалено гибелью Эмилиано Салы. ФИФА и ее президент Джанни Инфантино хотели бы выразить искренние соболезнования его друзьям и семье. Наши мысли также с семьей пилота Дэвида Ибботсона», — гласит заявление федерации в твиттере.

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Напомним, что Сала перешел из французского «Нанта» в клуб Английской премьер-лиги (АПЛ) «Кардифф Сити» в нынешнее трансферное окно.

Сала 19 января перешел из французского «Нанта» в валлийский клуб «Кардифф Сити», выступающий в английской премьер-лиге. Игрок вылетел в Англию на самолете Piper Malibu, однако в ночь на 22 января воздушное судно пропало с радаров. 3 февраля борт обнаружили на дне пролива Ла-Манш.

Ранее полузащитник лондонского «Арсенала» Месут Озил отреагировал на официальное объявление о гибели нападающего.