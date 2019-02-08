Кузнецов признан первой звездой матча «Вашингтон» — «Колорадо»
Первой звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между «Вашингтон Кэпиталз» и «Колорадо Эвеланш» стал российский нападающий столичной команды Евгений Кузнецов, сообщает «Советский спорт».
Форвард оформил дубль, в то числе и победный гол, а также исполнил голевую передачу. Завершил встречу россиянин с показателем полезности «+2».
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«Вашингтон» одолел «Колорадо» в овертайме со счетом 4:3.
Ранее «Коламбус» переиграл «Аризону» благодаря 29 сейвам Бобровского.