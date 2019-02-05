Названа еще одна причина крушения самолета Салы

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Пилот Хуан дель Азар назвал еще одну вероятную причину крушения самолета аргентинского футболиста Эмилиано Салы, передает «Советский спорт».

Он считает, что причиной крушения легкомоторного самолета могла стать пространственная дезориентация пилота.

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«На данный момент мы можем лишь предполагать, что произошло, опираясь на данные, опубликованные в прессе. Но все указывает на то, что пилот был не готов летать в условиях, которые были той ночью. Мы знаем, что он запросил спуск на прохождение Гернси. Я летал по этому маршруту минимум 400 раз. В нем нет ничего особенно сложного.

Здесь могла возникнуть проблема во время прохождения сквозь облака. В таком случае возникают затруднения в управлении самолетом на основе датчиков и пилот страдает от так называемой пространственной дезориентации. Тогда тело посылает ошибочные сигналы. Оно говорит вам, что самолет поднимается, а он на самом деле падает, и наоборот», — приводит слова пилота Clarin.

Ранее спасатели начали операцию по извлечению тела из самолета Салы.