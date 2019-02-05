«Сантос» решил приобрести Куэву вместо Роши
Бразильский «Сантос» решил не покупать полузащитника московского «Спартака» Педро Рошу, сообщает Sport24.
По информации источника, клуб решил приобрести хавбека «Краснодара» Кристиана Куэву. Стороны подпишут контракт в ближайшее время. Предполагается, что это будет четырехлетнее соглашение.
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Напомним, что перуанский футболист выступает в составе «горожан» с июля 2018 года. В текущем сезоне Куэву принял участие в 23 матчах, где оформил один гол и отдал одну результативную передачу.
Ранее травмированные игроки красно-белых Рошу и вратарь Александр Селихов вернулись в общую группу.