«Сантос» решил приобрести Куэву вместо Роши

<img src="">

Бразильский «Сантос» решил не покупать полузащитника московского «Спартака» Педро Рошу, сообщает Sport24.

По информации источника, клуб решил приобрести хавбека «Краснодара» Кристиана Куэву. Стороны подпишут контракт в ближайшее время. Предполагается, что это будет четырехлетнее соглашение.

Реклама

Напомним, что перуанский футболист выступает в составе «горожан» с июля 2018 года. В текущем сезоне Куэву принял участие в 23 матчах, где оформил один гол и отдал одну результативную передачу.

Ранее травмированные игроки красно-белых Рошу и вратарь Александр Селихов вернулись в общую группу.