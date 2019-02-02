Благодаря шат-ауту Василевского «Тампа» нанесла поражение «Айлендерсу»

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«Тампа-Бэй Лайтнинг» одержала волевую победу над «Нью-Йорк Айлендерс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».

Основное время встречи завершилось со счетом 0:0, победителя команды выявляли в серии буллитов, где единственный точный бросок нанес Виктор Хедман.

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Голкипер «Тампы» Андрей Василевский отразил 36 бросков в основное и дополнительное время, а также отбил все три буллита в послематчевой серии.

Нападающий Никита Кучеров провел на площадке 20:05, нанес два броска по воротам «Айлендерса», но не смог не реализовать свой буллит. Защитник Михаил Сергачев отыграл 17:41.

«Тампа» выиграла третий матч в последних пяти встречах.

Ранее Дадонов не спас «Флориду» от проигрыша «Нэшвиллу».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Айлендерс» — «Тампа» — 0:1 Б (0:0, 0:0, 0:0, 0:0, 0:1)

Победный буллит: Хедман, 65:00 — 0:1.