Подравшийся с россиянином игрок НХЛ отстранен для лечения от алкоголизма
Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нэшвилл Предаторз» Остин Уотсон дисквалифицирован на неопределенный срок для прохождения курса лечения от алкоголизма, сообщает «Советский спорт».
Как говорится в сообщении пресс-службы профсоюза хоккеистов Национальной хоккейной лиги (NHLPA), Уотсон станет участником второго этапа программы по борьбе со злоупотреблением психоактивными веществами и проблемами с поведением.
На время курса лечения он будет отстранен от официальных игр.
27-летний Уотсон провел в НХЛ 250 матчей, в которых отметился 30 шайбами и 30 результативными передачами.
Осенью прошлого года хоккеист был дисквалифицирован на 27 матчей за домашнее насилие.
Ранее сообщалось, что Остин подрался с россиянином Никитой Задоровым из «Колорадо Эвеланш».