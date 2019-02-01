Подравшийся с россиянином игрок НХЛ отстранен для лечения от алкоголизма

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Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нэшвилл Предаторз» Остин Уотсон дисквалифицирован на неопределенный срок для прохождения курса лечения от алкоголизма, сообщает «Советский спорт».

Как говорится в сообщении пресс-службы профсоюза хоккеистов Национальной хоккейной лиги (NHLPA), Уотсон станет участником второго этапа программы по борьбе со злоупотреблением психоактивными веществами и проблемами с поведением.

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На время курса лечения он будет отстранен от официальных игр.

27-летний Уотсон провел в НХЛ 250 матчей, в которых отметился 30 шайбами и 30 результативными передачами.

Осенью прошлого года хоккеист был дисквалифицирован на 27 матчей за домашнее насилие.

Ранее сообщалось, что Остин подрался с россиянином Никитой Задоровым из «Колорадо Эвеланш».