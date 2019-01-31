В UFC рассказали о будущем Хабиба Нурмагомедова и Макгрегора

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Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт рассказал о дальнейших планах промоушена на россиянина Хабиба Нурмагомедова и ирландца Конора Макгрегора, передает «Советский спорт».

29 января Атлетическая комиссия штата Невада приняла решение дисквалифицировать чемпиона UFC на девять месяцев и оштрафовать его на $500 тыс. Макгрегор был отстранен на шесть месяцев, также ему необходимо выплатить $50 тыс. Зубайра Тухугов и брат Нурмагомедова Абубакар получили по году дисквалификации. Их обязали выплатить по $25 тыс.

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По словам Уайта, UFC заинтересован в поединках Нурмагомедов — Тони Фергюсон и Макгрегор — Дональд Серроне.

«Реванш Конора и Хабиба? Не хочу говорить, что этого не будет никогда, но точно не сейчас. Хабиб отстранен. Думаю, Хабиб должен драться с Тони Фергюсоном, а Конор — с Дональдом Серроне. Если оба победят, они получат реванш», — приводит слова Уайта ESPN.

Ранее сообщалось, что тренеру Макгрегора интересен бой против Серроне.