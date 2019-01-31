Россиянка Ласицкене завоевала золото в прыжках в высоту в Германии

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Двукратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене выиграла международный турнир в немецком Котбусе, сообщает ТАСС.

Россиянка преодолела высоту в 2,02 м. Второе место заняла литовка Айрине Пальшите (1,98 м), третье — украинка Юлия Левченко (1,96 м).

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Напомним, что Ласицкене выступает в нейтральном статусе, так как Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) в ноябре 2015 года приостановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в организации.

Ранее ВФЛА направила в IAAF 166 заявок атлетов на получение нейтрального статуса.