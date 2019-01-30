Раскрыты подробности травмы Шараповой

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Генеральный директор теннисного турнира в Санкт-Петербурге Александр Медведев рассказал, почему россиянка Мария Шарапова отказалась от продолжения борьбы в соревновании, передает «Чемпионат.com».

31-летняя Шарапова в четвертьфинале турнира должна была играть против Дарьи Касаткиной, однако снялась с турнира из-за повреждения плеча.

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«Всегда в жизни бывает, что радостные события перемежаются грустными. В данном случае такое событие — хроническая травма плеча Марии, из-за которой она снялась уже с предыдущего турнира в Китае.

Вчера на тренировке не прошло и половины занятия, как стало ясно, что плечо не только не работает, как нужно, но и сильно болит. Риск усугубить травму настолько велик, что играть было невозможно», — рассказал Медведев.

Ранее сообщалось, что украинские теннисистки не будут выступать за сборную из-за денег.