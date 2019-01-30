Макгрегор высказался о дисквалификации

<img src="//img.gazeta.ru/files3/141/12022141/RTX6E1UL-pic905-895x505-33286.jpg">

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) ирландец Конор Макгрегор прокомментировал решение Атлетической комиссии штата Невада дисквалифицировать его на шесть месяцев и оштрафовать на $50 тыс. за участие в потасовке против представителей команды россиянина Хабиба Нурмагомедова, передает ТАСС.

«Благодарю Атлетическую комиссию Невады за справедливое решение. Драться с родственниками соперника не было моей целью в тот вечер. Так сложились обстоятельства. С нетерпением жду момента, когда смогу вернуться», — написал Макгрегор в твиттере.

Реклама

На турнире UFC 229, который прошел в Лас-Вегасе 6 октября, Нурмагомедов в четвертом раунде победил Макгрегора удушающим приемом и защитил титул чемпиона в легком весе. После боя россиянин выбежал в зрительный зал и устроил потасовку с тренером ирландца Диллоном Дэнисом. Секундант Хабиба Зубайра Тухугов и двоюродный брат бойца Абубакар Нурмагомедов в октагоне напали на Макгрегора.

По решению Атлетической комиссии штата Невада чемпион UFC дисквалифицирован на девять месяцев и получил штраф в размере $500 тыс. Тухугов и брат Нурмагомедова получили по году дисквалификации. Их обязали выплатить по $25 тыс.

Ранее отец и тренер Хабиба Абдулманап Нурмагомедов высказался о наказании для своего сына.