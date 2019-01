Макгрегор высказался о дисквалификации

Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) ирландец Конор Макгрегор прокомментировал решение Атлетической комиссии штата Невада дисквалифицировать его на шесть месяцев и оштрафовать на $50 тыс. за участие в потасовке против представителей команды россиянина Хабиба Нурмагомедова, передает ТАСС.

«Благодарю Атлетическую комиссию Невады за справедливое решение. Драться с родственниками соперника не было моей целью в тот вечер. Так сложились обстоятельства. С нетерпением жду момента, когда смогу вернуться», — написал Макгрегор в твиттере.

Реклама

На турнире UFC 229, который прошел в Лас-Вегасе 6 октября, Нурмагомедов в четвертом раунде победил Макгрегора удушающим приемом и защитил титул чемпиона в легком весе. После боя россиянин выбежал в зрительный зал и устроил потасовку с тренером ирландца Диллоном Дэнисом. Секундант Хабиба Зубайра Тухугов и двоюродный брат бойца Абубакар Нурмагомедов в октагоне напали на Макгрегора.

По решению Атлетической комиссии штата Невада чемпион UFC дисквалифицирован на девять месяцев и получил штраф в размере $500 тыс. Тухугов и брат Нурмагомедова получили по году дисквалификации. Их обязали выплатить по $25 тыс.

Ранее отец и тренер Хабиба Абдулманап Нурмагомедов высказался о наказании для своего сына.

I am thankful for the Nevada athletic commissions fair assessment and handling of the brawl incident.

It was not my intention to land the final blow of the night on my opponent's blood relative. It's just how it played out.

I look forward to competing again soon.

Thank you all.