Отец Нурмагомедова считает наказание сына несправедливым

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Отец и тренер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов высказался о наказании для своего сына, передает «РИА Новости».

Атлетическая комиссия штата Невада на своем заседании постановила дисквалифицировать российского бойца на девять месяцев из-за драки после боя с Конором Макгрегором, который в итоге получил шесть месяцев дисквалификации.

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«Вы же видите, какая разница — и по срокам дисквалификации, и по суммам штрафа. Я с этим решением не согласен.

Это несправедливо, это двойные стандарты», — заявил Нурмагомедов-старший.

Также россиянин должен выплатить штраф в $500 тыс., а вот Макгрегор заплатит всего $50 тыс.

Ранее сообщалось, что Хабиб Нурмагомедов может провести следующий бой в ноябре 2019.