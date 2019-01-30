Жардим о втором тайме против «Генгама»: у Головина начало сводить ноги

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Главный тренер «Монако» Леонарду Жардим подвел итоги матча с «Генгамом» в полуфинале Кубка французской лиги, передает «Советский спорт».

В основное время команды не смогли выявить победителя (2:2), а в серии пенальти «Генгам» оказался точнее — 5:4.

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В этой игре свой первый мяч за «Монако» забил российский полузащитник Александр Головин.

«Первый тайм был лучше второго. Мы играли почти 87 минут вдесятером. Из-за усталости во второй половине у нас не было возможности придерживаться того же рисунка игры. Многие игроки атаки устали — Желсон Мартинш мало играл в «Атлетико», а у Головина начало сводить ноги.

Тем не менее, настрой игроков был очень хорошим. Хочу видеть именно такой настрой у своей команды. Мы хорошо играли, даже в меньшинстве, что непросто. Я доволен игроками, их отношением к делу», — цитирует Жардима L'Equipe.

Ранее сообщалось, что гол Головина не помог «Монако» обыграть «Генгнам» в Кубке лиги.