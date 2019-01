Головин забил первый мяч в составе «Монако»

Российский полузащитник «Монако» Александр Головин впервые отличился за свою новую команду, сообщает «Советский спорт».

Это произошло на 24-й минуте полуфинального матча Кубка французской лиги против «Генгнама». Представитель России удвоил преимущество «монегасков». Встреча проходит в настоящий момент в Генгнаме.

Отмечается, что эта игра — вторая после возвращения Леонарду Жардима на пост главного тренера «Монако».

Головин перешел в клуб чемпионата Франции из ЦСКА минувшим летом за €30 млн. Таким образом Александр стал самым дорогим футболистом в истории российского футбола. Сейчас на счету хавбека также числятся два результативных паса.

Ранее сообщалось, что Головин выйдет в стартовом составе «Монако» на матч Кубка лиги.

First goal of Golovin in France



Pretty awesome pic.twitter.com/pTAugxGb6N