Головин забил первый мяч в составе «Монако»
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин впервые отличился за свою новую команду, сообщает «Советский спорт».
Это произошло на 24-й минуте полуфинального матча Кубка французской лиги против «Генгнама». Представитель России удвоил преимущество «монегасков». Встреча проходит в настоящий момент в Генгнаме.
Отмечается, что эта игра — вторая после возвращения Леонарду Жардима на пост главного тренера «Монако».
Головин перешел в клуб чемпионата Франции из ЦСКА минувшим летом за €30 млн. Таким образом Александр стал самым дорогим футболистом в истории российского футбола. Сейчас на счету хавбека также числятся два результативных паса.
Ранее сообщалось, что Головин выйдет в стартовом составе «Монако» на матч Кубка лиги.
First goal of Golovin in France— Stefano Conforti (@confortistefano) 29 января 2019 г.
Pretty awesome ������ pic.twitter.com/pTAugxGb6N