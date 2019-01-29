Российский тяжелоатлет дисквалифицирован на восемь лет за допинг

<img src="//img.gazeta.ru/files3/35/11639035/57937ba2c46188fb328b4580-pic905-895x505-3464.jpg">

Председатель Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Александр Петров заявил, что двукратный чемпион мира по тяжелой атлетике россиянин Хаджимурат Аккаев дисквалифицирован на восемь лет за нарушение антидопинговых правил.

«Международная федерация тяжелой атлетики уведомила нас о том, что Хаджимурат Аккаев дисквалифицирован на восемь лет. Столь длительный срок наказания объясняется тем, что спортсмен на протяжении своей карьеры уже трижды был уличен в нарушении антидопинговых правил», — цитирует Петрова ТАСС.

Реклама

Отмечается, что дисквалификация начинается с 2 августа 2016 года.

Ранее сообщалось, что бобслеист Алексей Воевода дисквалифицирован Международной федерацией бобслея и скелетона (IBSF) на два года за нарушение антидопинговых правил на Играх — 2014.