Игроки сборной Украины поддержали Ракицкого после перехода в «Зенит»

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Защитник Ярослав Ракицкий попрощался с донецким «Шахтером» после перехода в петербургский «Зенит», передает «Советский спорт».

«17 лет своей жизни я посвятил «Шахтеру». Начиная с интерната, в который я пришел в 12 лет, и до основного состава. Я горжусь этим и благодарю «Шахтер» за то, что дал возможность реализовать мою самую большую мечту!

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Спасибо большое болельщикам, которые были со мной на протяжении всех этих лет и которые со мной сейчас. Благодарю за то, что вы были и остаетесь настоящими болельщиками футбола» — написал Ракицкий в инстаграме.

Партнера по сборной Украины поддержали полузащитник немецкого «Шальке-04» Евгений Коноплянка и хавбек английского «Манчестер Сити» Александр Зинченко.

«Легенда», — написал в комментариях Зинченко.

«Машина», — отреагировал Коноплянка.

Ранее сообщалось, что фанаты желают смерти перешедшему в «Зенит» украинскому футболисту.