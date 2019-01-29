Игроки сборной Украины поддержали Ракицкого после перехода в «Зенит»
Защитник Ярослав Ракицкий попрощался с донецким «Шахтером» после перехода в петербургский «Зенит», передает «Советский спорт».
«17 лет своей жизни я посвятил «Шахтеру». Начиная с интерната, в который я пришел в 12 лет, и до основного состава. Я горжусь этим и благодарю «Шахтер» за то, что дал возможность реализовать мою самую большую мечту!
Спасибо большое болельщикам, которые были со мной на протяжении всех этих лет и которые со мной сейчас. Благодарю за то, что вы были и остаетесь настоящими болельщиками футбола» — написал Ракицкий в инстаграме.
Партнера по сборной Украины поддержали полузащитник немецкого «Шальке-04» Евгений Коноплянка и хавбек английского «Манчестер Сити» Александр Зинченко.
«Легенда», — написал в комментариях Зинченко.
«Машина», — отреагировал Коноплянка.
Ранее сообщалось, что фанаты желают смерти перешедшему в «Зенит» украинскому футболисту.