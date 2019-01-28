Ракицкий успешно прошел медосмотр в «Зените»

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Защитник донецкого «Шахтёра» Ярослав Ракицкий близок к переходу в петербургский «Зенит», сообщает «Спорт-экспресс».

Игрок успешно прошел медицинский осмотр. Отмечается, что о завершении сделки будет объявлено в ближайшее время. Петербуржцы готовы заплатить за футболиста €12 млн.

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Ракицкий должен прилететь в Санкт-Петербург перед вторым сбором сине-бело-голубых, который пройдет с 1 по 10 февраля в Испании.

Защитник является воспитанником школы «Шахтера». В составе «горняков» игрок шесть раз становился чемпионом Украины, а также шесть раз выигрывал Кубок страны. В нынешнем сезоне украинец провел 11 матчей в национальном чемпионате, забив один мяч.

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