«Спортинг» выиграл Кубок португальской лиги

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«Спортинг» одержал победу в Кубке португальской лиги, сообщает «Советский спорт».

Финальный матч против «Порту» завершился для команды со счетом в серии пенальти (1:1, 3:1 – по пенальти).

В составе победителей гол оформил Бас Дост. У проигравших мяч забил Фернандо. Так как это была ничья, согласно регламенту турнира, клубы разыграли трофей в серии пенальти, в которой сильнее оказался «Спортинг».

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Ранее главный тренер «Порту» Сержиу Консейсау после победы над «Бенфикой» в полуфинале Кубка португальской лиги (3:1) не стал комментировать игру из-за пропавшего аргентинского футболиста Эмилиано Салы.

Кубок португальской лиги. Финал

«Порту» (Порту) — «Спортинг» (Лиссабон) — 1:1 (0:0; 1:3 — серия пенальти)

Голы: 1:0 — Фернандо, 79; 1:1 — Дост, 92