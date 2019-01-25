Россиянка Межецкая завоевала серебро на этапе Гран-при по дзюдо

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Российская дзюдоистка Дарья Межецкая завоевала серебро в весовой категории до 57 кг на этапе Гран-при в Тель-Авиве, сообщает ТАСС.

В финальном поединке спортсменка проиграла израильтянке Тимне Нельсон-Леви. Третью строчку заняли болгарка Ивелина Илиева и британка Некода Смит-Дэвис.

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У мужчин россиянин Альберт Огузов заработал бронзу (до 60 кг), третьим стал Ислам Хаметов (до 66 кг).

На данный момент сборная России занимает шестое место в общем зачете турнира, имея в активе серебро и две бронзы. Лидерство принадлежит израильской команде.

Соревнование завершится 26 января.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил генерального менеджера национальной команды по дзюдо итальянца Эцио Гамбу с 60-летнием.