Россиянка Межецкая завоевала серебро на этапе Гран-при по дзюдо
Российская дзюдоистка Дарья Межецкая завоевала серебро в весовой категории до 57 кг на этапе Гран-при в Тель-Авиве, сообщает ТАСС.
В финальном поединке спортсменка проиграла израильтянке Тимне Нельсон-Леви. Третью строчку заняли болгарка Ивелина Илиева и британка Некода Смит-Дэвис.
Реклама
У мужчин россиянин Альберт Огузов заработал бронзу (до 60 кг), третьим стал Ислам Хаметов (до 66 кг).
На данный момент сборная России занимает шестое место в общем зачете турнира, имея в активе серебро и две бронзы. Лидерство принадлежит израильской команде.
Соревнование завершится 26 января.
Ранее президент России Владимир Путин поздравил генерального менеджера национальной команды по дзюдо итальянца Эцио Гамбу с 60-летнием.