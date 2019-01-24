«Манчестер Сити» одолел «Бертон» и вышел в финал Кубка лиги
«Манчестер Сити» одолел «Бертон» в ответном матче полуфинальной стадии Кубка английской лиги, сообщает «Советский спорт».
Встреча завершилась со счетом 1:0. Единственный мяч забил нападающий Серхио Агуэро.
В предыдущей встречи клубов на стадии 1/2 финала «горожане» записали на свой счет девять безответных голов.
Реклама
В финале «Манчестер Сити» предстоит игра с победителем пары «Тоттенхэм» — «Челси».
Ранее сообщалось, что руководство мадридского «Реала» намерено включить полузащитника команды Хамеса Родригеса в сделку по потенциальному трансферу хавбека «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена.
Кубок английской лиги. Полуфинал. Ответный матч
«Бертон» (Бертон-апон-Трент) — «Манчестер Сити» (Манчестер) — 0:1 (0:1)
Гол: 0:1 — Агуэро, 26