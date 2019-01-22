Траньков: катать классику не каждому дано

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Олимпийский чемпион Максим Траньков, тренирующий Евгению Тарасову и Владимира Морозова, рассказал о своем отношении к прокатам под классическую музыку, передает «Советский спорт».

«Это великий дар кататься под классику, это может не каждый в фигурном катании. Я мечтал всю жить кататься под второй концерт Рахманинова, но не взял его, потому что я не уверен, что смогу сделать это лучше, чем Артур Дмитриев. Это большое умение кататься под классическую музыку, а не кривляться под какой-то рок-н-ролл», — сказал бывший спортсмен.

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Траньков также высказался по поводу мнения своих подопечных на эту тему.

«Ребята наконец поняли, что они — те люди, которые могут катать классику, это не каждому дано. Наконец удалось им вбить в голову, что они уже взрослые спортсмены, что они уже именитые спортсмены, а не те люди, которым надо что-то новое пробовать», — добавил он.

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