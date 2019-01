3 очка Тарасенко не помогли «Сент-Луису» одолеть «Лос-Анджелес»

«Лос-Анджелес Кингз» одержал победу над «Сент-Луис Блюз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».

Встреча завершилась со счетом 4:3. В составе победителей голы оформили Пол Ладю, Тайлер Тоффоли, Дрю Даути и Анже Копитар. Российский нападающий Илья Ковальчук результативными действиями не отметился.

У проигравших по шайбе забросили Маккензи Макикерн, Оскар Сундквист и Райан О'Райлли. В активе Ивана Барбашева две результативные передачи, а у Владимира Тарасенко — один ассист.

Ранее 23 сейва Варламова не спасли «Колорадо» от проигрыша «Нэшвиллу».



НХЛ. Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес Кингз» (Калифорния) — «Сент-Луис Блюз» (Миссури) — 4:3 (1:2, 2:0, 1:1)

0:1 – Макикерн (Данн, Барбашев) – 10:31 (5x5)

0:2 – Сундквист (Барбашев, Пьетранджело) – 18:49 (5x5)

1:2 – Тоффоли (Лайпсик) – 19:03 (5x5)

2:2 – Даути (Копитар, Картер) – 27:15 (5x4)

3:2 – Копитар (Браун) – 38:15 (5x5)

3:3 – О'Райлли (Тарасенко, Пьетранджело) – 46:00 (5x4)

4:3 – Ладю (Лайпсик, Тоффоли) – 49:53 (5x5)

Mackenzie MacEachern will never forget this one. #stlblues pic.twitter.com/M69Cy5LTyY