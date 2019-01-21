Мать фигуриста Тена обжалует приговор убийцам сына
Мать казахстанского фигуриста Дениса Тена Оксана Алексеевна хочеь обжаловать приговор убийцам ее сына, передает «Советский спорт».
Об этом рассказал ее адвокат Нурлан Устемиров.
«Сегодня мы должны встретиться с Оксаной Алексеевной и обсудить апелляцию. Ранее мы заявляли два ходатайства. Первое: я считаю, что Толыбаева руководила всеми действиями этой группы и ее тоже нужно привлечь по статье 99 УК РК. Второе: в отдельное производство нужно вывести дело по отношению к подстрекателям которые помогли организовать данное преступление», — приводит слова юриста Тengrinews.kz.
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Напомним, 25-летний спортсмен погиб 19 июля в Алма-Ате после драки с ворами, пытавшимися снять с его машины зеркала.