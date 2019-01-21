Мать фигуриста Тена обжалует приговор убийцам сына

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Мать казахстанского фигуриста Дениса Тена Оксана Алексеевна хочеь обжаловать приговор убийцам ее сына, передает «Советский спорт».

Об этом рассказал ее адвокат Нурлан Устемиров.

«Сегодня мы должны встретиться с Оксаной Алексеевной и обсудить апелляцию. Ранее мы заявляли два ходатайства. Первое: я считаю, что Толыбаева руководила всеми действиями этой группы и ее тоже нужно привлечь по статье 99 УК РК. Второе: в отдельное производство нужно вывести дело по отношению к подстрекателям которые помогли организовать данное преступление», — приводит слова юриста Тengrinews.kz.

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Напомним, 25-летний спортсмен погиб 19 июля в Алма-Ате после драки с ворами, пытавшимися снять с его машины зеркала.

Ранее был вынесен приговор обвиняемым в убийстве Тена.