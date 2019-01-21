Сказавшая про пользу допинга фигуристка не понимает критику в свой адрес

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Ирина Шаботова, мама 13-летней фигуристки Анастасии Шаботовой, которая оказалась в центре скандала из-за своих высказываниях о допинге, отреагировала на критику в адрес дочери, передает Sports.

Юная спортсменка в своем инстаграме рассказал, что для стабильных выступлений нужно принимать «много правильного допинга», а также заметила, что подобным промышляют в «Хрустальном», где занимается группа Этери Тутберидзе.

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«Может, где-то она услышала. Но в этом эфире не было утверждений – просто предположение. У нее даже нет понятия самого допинга как такового. Для нее излишний витамин С – это тоже допинг. Больше выпил – значит, ты бодрее, веселее. Она в принципе не различает, что есть допинг, что витаминка. 100 процентов.

Я пока общалась только с Настей – она просто по-детски не понимает, в чем ее обвиняют. Глаза вылупила – и все. Я часто говорю ей: если ты чего-то не знаешь или в чем-то не уверена, нельзя это произносить. Это еще с детсада: никого никогда нельзя обсуждать», — рассказала мама спортсменки.

Ранее сообщалось, что обвиненная в допинге школа потребовала наказания для Шаботовой.