Сборная России по гандболу проиграла Катару на ЧМ в матче за 13-е место
Сборная России уступила команде Катара в матче за 13-е место на чемпионате мира по гандболу, сообщает «Советский спорт».
Игра завершилась победой катарских гандболистов со счетом 34:28.
Таким образом, российская команда покинула турнир.
Напомним, что мировое первенство 2017 года завершилось для российских спортсменов 12-м местом.
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Сборная, заработавшая золото, отправится на Олимпийские игры 2020 года в Токио.
Чемпионат мира в Германии и Дании завершится 27 января.
«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.
Ранее гандболисты сборной России одержали победу над Македонией.