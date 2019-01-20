Сборная России по гандболу проиграла Катару на ЧМ в матче за 13-е место

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Сборная России уступила команде Катара в матче за 13-е место на чемпионате мира по гандболу, сообщает «Советский спорт».

Игра завершилась победой катарских гандболистов со счетом 34:28.

Таким образом, российская команда покинула турнир.

Напомним, что мировое первенство 2017 года завершилось для российских спортсменов 12-м местом.

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Сборная, заработавшая золото, отправится на Олимпийские игры 2020 года в Токио.

Чемпионат мира в Германии и Дании завершится 27 января.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Ранее гандболисты сборной России одержали победу над Македонией.