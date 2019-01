Модричу наложили четыре шва во время матча «Реал» — «Севилья»

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич прокомментировал матч с «Севильей» в рамках 20-го тура чемпионата Испании, передает «Советский спорт».

В игре хавбек «сливочных» получил рассечение. Ему наложили четыре шва.

«Можно сказать, что это был один из наших лучших матчей в сезоне, так «Реал» и должен играть, такой матч нам был нужен. Последние полтора месяца стал ощущать себя лучше. Рассечение? Я сегодня заработал больше очков, чем мы как команда, мне наложили четыре шва. Нам не стоит думать о том, как далеки мы от «Барселоны» в таблице. Нужно сражаться в каждой игре, как будто она для нас последняя, а там посмотрим, как все выйдет. Нам нужно волноваться о себе, а не о других», — приводит слова Модрича Real Madrid Info.

Встреча завершилась со счетом 2:0. Автором обоих голов стал хорватский футболист.

Ранее сообщалось, что «Реал» планирует обменяться игроками с английским «Тоттенхэмом».

Luka Modric: "I got more points (stitches) than we did for the win today. I got 4 stitches." pic.twitter.com/b4o9BOjZ4o