Скончался двукратный чемпион США по фигурному катанию Кафлин

Американский фигурист Джон Кафлин скончался на 34-м году жизни, сообщает ТАСС.

Пресс-служба Ассоциации фигурного катания США заявила о смерти выступавшего в парном катании спортсмена в твиттере.

«Мы были потрясены, когда узнали новость о смерти двукратного чемпиона США в парном катании. Мы приносим свои глубокие соболезнования его отцу Майку, сестре Анджеле, а также всем членам его семьи. Из уважения к его близким мы не будем разглашать подробности смерти в ближайшее время», — гласит сообщение.

Кафлин являлся двукратным чемпионом США — в 2011 году в паре с Кэйтлин Янкоускас, в 2012-м — с Кейди Денни, а также обладателем серебряной медали на чемпионате четырех континентов в 2012 году.

We are stunned at the news of the death of two-time U.S. pairs champion John Coughlin. Our heartfelt and deepest sympathies are with his father Mike, sister Angela and the rest of his family. Out of respect to the family, we will have no further comment until a later time.