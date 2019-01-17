Две женщины подрались из-за сувенира от Соболенко
17 января представительница Белоруссии Арина Соболенко вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии по теннису, обыграв во встрече второго раунда 11-я ракетку мира британку Кэйти Бултер со счетом 6:3, 6:4, сообщает «Советский спорт».
Отметим, что после победы над Болтер белорусская теннисистка по сложившейся традиции кинула на трибуны напульсники, а также головную повязку в качестве сувениров для зрителей. Повязку одновременно за разные концы поймали две женщины. В итоге ни одна из не захотела ее отдавать и за нее началась настоящая битва. На протяжении нескольких минут болельщицы стояли, вцепившись в повязку.
В связи с этим в ситуацию пришлось вмешаться пяти охранникам, которые смогли разнять женщин и увести их со стадиона.
Примечательно, что охранники забрали сувенир Соболенко и не отдали повязку ни одной из дам.
Ранее стало известно, что российская теннисистка Наталья Вихлянцева во втором круге Открытого чемпионата Австралии проиграла представительнице Швейцарии Тимя Бачински – 2:6, 5:7.
This is the greatest thing I've seen at the #AusOpen !— Jedd Zetzer (@JeddZetzer) 16 января 2019 г.
Two old ladies fighting over Aryna Sabalenka's headband, which she threw into the crowd! ��
Security came and escorted both women from the stadium. They also took the headband away as neither of the ladies would let go. pic.twitter.com/tv0I2mdaTt