Две женщины подрались из-за сувенира от Соболенко

17 января представительница Белоруссии Арина Соболенко вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии по теннису, обыграв во встрече второго раунда 11-я ракетку мира британку Кэйти Бултер со счетом 6:3, 6:4, сообщает «Советский спорт».

Отметим, что после победы над Болтер белорусская теннисистка по сложившейся традиции кинула на трибуны напульсники, а также головную повязку в качестве сувениров для зрителей. Повязку одновременно за разные концы поймали две женщины. В итоге ни одна из не захотела ее отдавать и за нее началась настоящая битва. На протяжении нескольких минут болельщицы стояли, вцепившись в повязку.

В связи с этим в ситуацию пришлось вмешаться пяти охранникам, которые смогли разнять женщин и увести их со стадиона.

Примечательно, что охранники забрали сувенир Соболенко и не отдали повязку ни одной из дам.

Ранее стало известно, что российская теннисистка Наталья Вихлянцева во втором круге Открытого чемпионата Австралии проиграла представительнице Швейцарии Тимя Бачински – 2:6, 5:7.

This is the greatest thing I've seen at the #AusOpen⁠ ⁠!



Two old ladies fighting over Aryna Sabalenka's headband, which she threw into the crowd!



Security came and escorted both women from the stadium. They also took the headband away as neither of the ladies would let go. pic.twitter.com/tv0I2mdaTt