Две женщины подрались из-за сувенира от Соболенко

<img src="//img.gazeta.ru/files3/540/11615540/58ca95a60a25e7213c0705a848c81269-pic905-895x505-34736.jpg">

17 января представительница Белоруссии Арина Соболенко вышла в третий круг Открытого чемпионата Австралии по теннису, обыграв во встрече второго раунда 11-я ракетку мира британку Кэйти Бултер со счетом 6:3, 6:4, сообщает «Советский спорт».

Отметим, что после победы над Болтер белорусская теннисистка по сложившейся традиции кинула на трибуны напульсники, а также головную повязку в качестве сувениров для зрителей. Повязку одновременно за разные концы поймали две женщины. В итоге ни одна из не захотела ее отдавать и за нее началась настоящая битва. На протяжении нескольких минут болельщицы стояли, вцепившись в повязку.

Реклама

В связи с этим в ситуацию пришлось вмешаться пяти охранникам, которые смогли разнять женщин и увести их со стадиона.

Примечательно, что охранники забрали сувенир Соболенко и не отдали повязку ни одной из дам.

Ранее стало известно, что российская теннисистка Наталья Вихлянцева во втором круге Открытого чемпионата Австралии проиграла представительнице Швейцарии Тимя Бачински – 2:6, 5:7.