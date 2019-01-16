Шипулин оценил шансы Логинова на победу в Кубке мира

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Олимпийский чемпион по биатлону Антон Шипулин прокомментировал выступления российских биатлонистов на этапах Кубка мира, передает «Советский спорт».

Спортсмен отметил заслуги сборных России в международном соревновании.

«Я невероятно рад за наших биатлонистов, которые сейчас показывают отличные результаты. Давно такого не было, чтобы мужская и женская сборные России выиграли на этапе Кубка мира. Для нашего биатлона это очень важное событие, настоящий праздник. Я недавно закончил спортивную карьеру, выбрал время, когда нужно было поставить точку и уйти из спорта. Рано или поздно так делает каждый спортсмен. В этом нет ничего страшного», — подчеркнул победитель Игр 2014 года.

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Также он оценил шансы на лидерство призера чемпионата мира 2017 года Александра Логинова в Кубке мира.

«Сейчас вижу, как отлично выступает Александр Логинов. Надеюсь, что ему удастся в конце сезона показать стабильный результат и он будет биться не только за топ-3, но и за Кубок мира. Этого давно в нашей стране не было», — цитирует Шипулина пресс-служба Минспорта России.

Напомним, что Логинов был включен в состав национальной команды на этап Кубка мира в немецком Рупольдинге, который будет проходить с 17 по 20 января.

Ранее сообщалось, что президент Союза биатлонистов России (СБР) Владимир Драчев намерен поднять вопрос о травле Логинова перед руководством Международного союза биатлонистов (IBU).