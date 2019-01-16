Защитник «Севильи» попал в сферу интересов «Зенита»

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Защитник испанской «Севильи» Гильерме Арана попал в сферу интересов петербургского «Зенита», сообщает «Советский спорт».

По информации FOX Sports Rádio BR, сине-бело-голубые находятся в поисках левого защитника, в связи с этим они рассматривают бразильского футболиста.

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Игрок перешел в «Севилью» в январе 2018 года из бразильского «Коринтианса». В нынешнем сезоне он выступал за команду в 19 матчах, в которых оформил один гол и исполнил три голевые передачи.

Ранее «Ростов» потребовал с «Зенита» €6 млн за трансфер полузащитника Дмитрия Скопинцева.