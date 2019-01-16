Шведский биатлонист: Логинову не место на Кубке мира

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Шведский биатлонист Себастиан Самуэльссон рассказал об отношении к россиянину Александру Логинову, передает «Советский спорт».

«Было здорово попасть на подиум в Оберхофе, со мной это происходит не так часто. Я не был удивлен победе Логинова. Этой зимой он провел немало отличных гонок. Его победа была лишь делом времени. Но он был дисквалифицирован за прием ЭПО. Не думаю, что на Кубке мира ему место. Те, кто принимал ЭПО, не должны возвращаться», — цитирует Самуэльссона Expressen.

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Швед отметил, что старается не думать о российском биатлонисте.

«Но если бы он выступал плохо, о нем бы не говорили и я бы вообще его не упоминал.

Я пожал ему руку в Оберхофе, об этом было много вопросов. Но мне кажется, что не пожать руку было бы неправильно со спортивной точки зрения. Но я бы никогда не обнял его и не сказал, что его победа — это здорово. Я пожал ему руку, потому что чувствовал — это надо сделать», — добавил Самуэльссон.

Логинов в 2014 году был отстранен от участия в соревнованиях по подозрению в употреблении запрещенных веществ. 10 июля 2015 года решением Международного союза биатлонистов (IBU) спортсмен был дисквалифицирован до 25 ноября 2016 года.

Ранее сообщалось, что чешский биатлонист отказывается здороваться с Логиновым.