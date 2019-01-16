Чешский биатлонист отказывается здороваться с Логиновым

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Чешский биатлонист Ондржей Моравец заявил, что не уважает россиянина Александра Логинова из-за его допингового прошлого, передает «Советский спорт».

«Я с ним даже не здороваюсь», — цитирует Моравеца Idnes.cz.

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Логинов в 2014 году был отстранен от участия в соревнованиях по подозрению в употреблении запрещенных веществ. 10 июля 2015 года решением Международного союза биатлонистов (IBU) спортсмен был дисквалифицирован до 25 ноября 2016 года.

Ранее сообщалось, что чешский биатлонист отказался уважать Логинова.