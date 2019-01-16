Спортсменам из Израиля запретили участвовать в турнирах на территории Малайзии
Министр иностранных дел Малайзии Абдулла Сайфуддин заявил, что израильским спортсменам запретят принимать участие в соревнованиях на территории страны, передает «Советский спорт».
«Кабинет министров решил, что Малайзия больше не станет принимать соревнования с участием Израиля или его представителей. Оно отражает официальную позицию государства относительно израильского вопроса», — приводит слова политика The Associated Press.
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Отмечается, что разногласия между государствами связаны с тем, что Малайзия выступает за независимость Палестины.
Ранее сообщалось, что израильский гимн впервые прозвучал в ОАЭ на вручении медалей турнира по дзюдо.