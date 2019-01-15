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Российская теннисистка Анастасия Потапова вышла во второй круг Australian Open, сообщает «Советский спорт».

Спортсменка победила в матче с француженкой Полин Пармантье со счетом 6:4, 7:6 (7:5). Теннисистки находились на корте один час 41 минуту.

Теперь россиянке предстоит встреча с американкой Мэдисон Киз.

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Ранее российский теннисист Карен Хачанов поделился своими эмоциями от выхода во второй раунд Открытого чемпионата Австралии 2019 года.

Теннис. Australian Open-2019. Первый круг

Анастасия Потапова (Россия) — Полин Пармантье (Франция) — 6:4, 7:6 (7:5)