Российские биатлонистки выиграли золото в эстафете КМ впервые за семь лет

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Сборная России взяла золото в женской эстафете на четвертом этапе Кубка мира по биатлону, сообщает «Советский спорт».

Национальную команду в эстафете представили Евгения Павлова, Маргарита Васильева, Лариса Куклина и Екатерина Юрлова-Перхт. Российские девушки показали результат 1:18:46.3.

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Таким образом, российские биатлонистки впервые за семь лет стали первыми в эстафете на этапах Кубка мира.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию гонки.

Ранее сообщалось, что россиянин выиграл первое золото на Кубке мира по биатлону за десять месяцев.