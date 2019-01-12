Сидорова показала лучший результат сезона в мире в прыжкам с шестом

<img src="//img.gazeta.ru/files3/105/11644105/RIAN_3287552.HR.ru-pic905-895x505-9641.jpg">

Российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова продемонстрировала лучший результат сезона в мире во время Всероссийских соревнований на Кубок главы Чувашской Республики, сообщает «Советский спорт».

27-летняя спортсменка с первой попытки смогла преодолеть высоту 4,85 м. А это на данный момент является лучшим сезона в мире, информирует пресс-служба Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

Реклама

Ранее двукратная чемпионка мира, чемпионка Европы в прыжках в высоту россиянка Мария Ласицкене рассказала, что не собирается менять спортивное гражданство в случае невосстановления в правах Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

Также недавно стали известны имена лучших атлетов года по версии Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).