Хабиб Нурмагомедов призвал игрока «Спартака» не прыгать на людей
Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов обратился к полузащитнику московского «Спартака» Аязу Гулиеву, которого в столичной команде приветствовали под крики «Давай, Хабиб!», передает «Советский спорт».
«Аяз, смотри, не подводи. Тебя назвали Хабибом. И на людей не прыгай — за сеткой, за стадионом», — сказал Нурмагомедов в сториз в инстаграме.
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Гулиев является воспитанником «Спартака». В 2017 году он перешел на правах аренды в махачкалинский «Анжи», а в 2018 году 22-летний игрок подписал контракт с «Ростовом».
В нынешнем сезоне Гулиев принял участие в шести матчах чемпионата России, в которых забил один мяч.
Ранее Нурмагомедов выложил фотографию вместе со своими товарищами.