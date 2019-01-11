Хабиб Нурмагомедов призвал игрока «Спартака» не прыгать на людей

<img src="//img.gazeta.ru/files3/61/12123061/Snimok_ekrana_2019-01-10_v_10.26-pic905-895x505-45777.png">

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиб Нурмагомедов обратился к полузащитнику московского «Спартака» Аязу Гулиеву, которого в столичной команде приветствовали под крики «Давай, Хабиб!», передает «Советский спорт».

«Аяз, смотри, не подводи. Тебя назвали Хабибом. И на людей не прыгай — за сеткой, за стадионом», — сказал Нурмагомедов в сториз в инстаграме.

Реклама

Гулиев является воспитанником «Спартака». В 2017 году он перешел на правах аренды в махачкалинский «Анжи», а в 2018 году 22-летний игрок подписал контракт с «Ростовом».

В нынешнем сезоне Гулиев принял участие в шести матчах чемпионата России, в которых забил один мяч.

Ранее Нурмагомедов выложил фотографию вместе со своими товарищами.