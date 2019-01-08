Чемпионка UFC Намаюнас защитит титул в бою с бразильянкой Андраде
Чемпионка Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в минимальном весе Роуз Намаюнас проведет бой с бразильянкой Джессикой Андраде, сообщает «Советский спорт».
По информации MMA Junkie, поединок состоится 11 мая на турнире UFC 237 в Бразилии.
В активе 26-летней американки литовского происхождения в смешанных единоборствах (ММА) восемь побед и три поражения. У Андраде в 19 успешных поединков и шесть проигрышей.
Ранее сообщалось, что чемпион UFC в полусреднем весе Тайрон Вудли выйдет в октагон с американцем Камару Усманом.