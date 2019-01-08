Звезда «Кливленда» Лав попал в сферу интересов «Далласа» и «Шарлотт»

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«Даллас Маверикс» и «Шарлотт Хорнетс», выступающие в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), проявляют интерес к форварду «Кливленд Кавальерс» Кевину Лаву, сообщает «Советский спорт».

По информации Amico Hoops, «Кливленд» уже начал обновление клуба, расставшись с некоторыми звездами команды, однако обмен одного из самых важных игроков пока не обсуждался.

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В текущем сезоне американец выступал в четырех матчах. На данный момент он восстанавливается после травмы большого пальца левой ноги.

Средние показатели игрока: 19,0 очка, 13,5 подбора, 3,5 передачи, 0,3 перехвата и 0,3 блок-шота за 34 минуты.

Ранее защитник «Хьюстон Рокетс» Джеймс Харден повторил достижение Майкла Джордана по продолжительности серии матчах НБА, в которых он набирал не менее 35 очков.