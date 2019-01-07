СМИ: словацкий хавбек Герц может перейти в «Спартак» в январе

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Словацкий полузащитник Христиан Герц может войти в состав московского «Спартака», сообщает ТАСС.

По информации Sun, хавбек попал в сферу интересов красно-белых.

Права на 20-летнего игрока принадлежат английскому клубу «Вулверхэмптон». на данный момент он находится в аренде словацкого ДАКа.

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СМИ утверждают, что «Вулверхэмптон» готов продать футболиста в зимнее трансферное окно, так что переход может состояться в январе.

В нынешнем сезоне Герц играл в 18 матчах чемпионата Словакии, в которых он оформил три гола и исполнил четыре голевые передачи.

Ранее полузащитник Кристоффер Олссон, который перешел в «Краснодар», попрощался со шведским АИК.